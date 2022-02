Internacional x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo neste sábado (26), às 19h (horário de Brasília), contra o Grêmio, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O duelo, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, acontece no Beira Rio, em Porto Alegre (RS). O Colorado é o 3ª colocado da competição, com 12 pontos enquanto o Tricolor é o líder com 17.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Internacional x Grêmio

Local: Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

Data: 26/02/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden.

Transmissão: Sportv e Premiere

Prováveis escalações

Internacional:

Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moises; Gabriel, Dourado, Edenilson, David e Taison; Wesley Moraes. Técnico: "Cacique" Medina

Grêmio:

Brenno; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nícolas; Lucas Silva, Villasanti, Gabriel Silva e Rildo; Diego Souza. Técnico: Roger Machado

