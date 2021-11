Internacional x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta sábado (6), às 19h (de Brasília), contra o Grêmio pelo Brasileirão. A partida será no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere FC.

Palpites

Escalação

A provável escalação do Internacional é: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

A provável escalação do Grêmio é: Gabriel Chapecó; Vanderson, Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti e Campaz; Douglas Costa, Ferreira e Borja. Técnico: Vagner Mancini.

Internacional x Grêmio

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Horário: 19h (de Brasília), sábado, 6 de novembro.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique.