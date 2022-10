Internacional x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Goiás entram em campo neste domingo (9), às 11h de Brasília, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022.

O Colorado está na segunda posição, com 54 pontos, e segue em busca de alcançar o líder Palmeiras, que tem 66 pontos. Na última rodada, o Inter empatou em 0 a 0 com o Flamengo, fora de casa. Já o Goiás é o 13º colocado, com 38 pontos. O Esmeraldino vem de empate em 1 a 1 com o Ceará, também fora de casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Keiller (Daniel); Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Liziero, Johnny, De Pena (Alan Patrick), Maurício e Pedro Henrique; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Auremir, Diego e Luan Dias; Dadá Belmonte, Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL X GOIÁS | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 09/10/2022 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)