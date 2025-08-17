Internacional x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Internacional e Flamengo se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 neste domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Internacional x Flamengo na Série A do Brasileirão terá transmissão do Premiere, na televisão.
PALPITES
inter@
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Internacional: Rochet; Alan Benítez, Vitão, Clayton Sampaio e Victor Gabriel; Richard, Bruno Henrique, Alan Rodríguez, Romero e Vitinho; Borré.
Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
INTERNACIONAL X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 20ª rodada da Série A do Brasileirão
- Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
- Data: 17/08/2025 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados