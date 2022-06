Internacional x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo neste sábado (11), às 21h, para encarar o Flamengo, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O Colorado vem de dois bons resultados fora de casa, ao vencer o Bragantino e empatar com o Santos, na rodada anterior. Do outro lado, o Flamengo está em crise após duas derrotas seguidas e a demissão de Paulo Sousa, contratando Dorival Júnior, que estava no Ceará, para o lugar dele.

Onde assistir

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, Renê, Gabriel, Rodrigo Dourado, Wanderson, Alan Patrick e Carlos de Pena e David. Técnico: Mano Menezes.

Flamengo: Hugo, Ayrton Lucas (Filipe Luís), David Luís, Rodrigo Caio (Pablo), Matheuzinho, Thiago Maia (William Arão), Andreas Pereira, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior

Ficha técnica | Internacional x Flamengo

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 11/06/2022 (sábado)

Horário: 21h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA) - SC

Assistente 1: Alex dos Santos - SC

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes - SC

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) - SP