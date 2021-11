Internacional x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Flamengo se enfrentam neste sábado (20), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os colorados ocupam a 7ª colocação na tabela de classificação, com 47 pontos somados em 33 partidas. O objetivo dos gaúchos é garantir vaga para a Copa Libertadores da América 2022.

Já o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, segue à caça do Atlético-MG, mas de olho na final da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado (27). Na competição nacional, tem 63 pontos em 32 jogos.

Palpite para Internacional x Flamengo

inter@

Onde assistir

A transmissão do jogo será feita pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Internacional

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson, Patrick e Taison; Matheus Cadorini (Palacios). Técnico: Diego Aguirre.

Flamengo

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz (Léo Pereira) e Filipe Luís (Ramon); Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha técnica

Internacional x Flamengo

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Data: 20/11/2021 (sábado)

20/11/2021 (sábado) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Sávio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF) Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (Fifa/PB)