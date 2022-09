Internacional vence o Cuiabá no Beira-Rio e assume vice-liderança da Série A

O Internacional venceu o Cuiabá por 1 a 0 neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada da Série A. O gol da vitória colorada foi marcado por Alemão, aos 23 do 2º tempo.

Com o resultado, o Inter alcançou a vice-liderança da Série A com 46 pontos, enquanto o Dourado se mantém ameaçado de rebaixamento, em 16º com 26 pontos, e pode entrar no Z4 ao fim da rodada.

Na tabela

O Colorado volta a jogar no domingo (18), na Arena da Baixada contra o Athletico-PR às 19 horas. Já o Cuiabá, joga na segunda-feira (19), contra o Atlético-GO, fora de casa.