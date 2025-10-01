Diário do Nordeste
Internacional x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:36)
Jogada
Legenda: Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Internacional e Corinthians se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada da competição. O jogo será às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (BRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Mercado) e Bernabei; Luis Otávio e Bruno Henrique; Romero, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão.

Técnico: Dorival Jr.

INTERNACIONAL X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA
Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (BRA)
Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)

