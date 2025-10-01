Internacional x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Internacional e Corinthians se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada da competição. O jogo será às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (BRA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Mercado) e Bernabei; Luis Otávio e Bruno Henrique; Romero, Alan Patrick e Carbonero; Borré.



Técnico: Ramón Díaz.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Talles Magno) e Gui Negão.



Técnico: Dorival Jr.

INTERNACIONAL X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (BRA)

Data: 01/10/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)