Internacional x Ceará será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Internacional x Ceará nesta quarta-feira (26). O confronto é válido pela 34ª rodada da Série A de 2022 e ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), a partir das 21h45 (horário de Brasília).

No Diário do Nordeste, o torcedor acompanha o confronto em tempo real. Com uma hora de antecedência, o veículo apresentará bastidores, as escalações e as movimentações do palco da partida.

A Rádio Verdes Mares também transmite tudo ao vivo, com análise dos Craques da Verdinha nos programas esportivos.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 16ª posição, com 34 pontos. O Internacional é o 2°, com 61.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CUIABÁ

Competição : Série A do Brasileiro de 2022 | 34ª rodada.

: Série A do Brasileiro de 2022 | 34ª rodada. Data : 26/10/2022 (quarta-feira)

: 26/10/2022 (quarta-feira) Horário : 21h45 (horário de Brasília)

: 21h45 (horário de Brasília) Estádio : Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

: Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Transmissão: ao vivo na TV Globo (TV Verdes Mares), Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e em tempo real no Diário do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil