Internacional x Ceará: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

Cinco jogos sem vitórias, surto de Covid-19 entre jogadores, atletas importantes de fora, protestos de torcedores pelas recentes perdas de títulos e eliminações, derrota para o Bahia e momento conturbado. A fase do Ceará tem sido complicada, e todos sabem que só há um caminho para acabar com isso e dar a volta por cima: vencer. O próximo desafio é já neste domingo (20), às 16 horas, contra o Internacional, no estádio Beira Rio. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

A partida é muito importante para trazer tranquilidade e renovar a confiança em Porangabuçu, além de amenizar a pressão sobre o técnico Guto Ferreira, que já é alvo de críticas de parte da torcida.

Mais que isso, tem a importância também pela tabela de classificação. Ceará e Inter estão empatados, com quatro pontos conquistados em quatro jogos disputados, ambos com uma vitória, um empate e duas derrotas até aqui.

O Vovô está melhor colocado (12º) que o Colorado (14º) pelo saldo de gols. Logo, triunfo representa saltar na pontuação e deixar o adversário estagnado.

PROBLEMAS PARA GUTO

Legenda: Guto Ferreira tem tido problemas para montar o Ceará por conta dos desfalques Foto: Thiago Gadelha/SVM

O técnico Guto Ferreira tem problemas para armar o time do Ceará. Ao todo, são sete desfalques por conta da Covid-19 (Richard, Luiz Otávio, Fabinho, Cléber, Rick, Alan Uchôa e Jael), fora outros atletas que estão fora por outros motivos, como João Ricardo (em recuperação após cirurgia na mão), William Oliveira (em transição) e Felipe Vizeu (que apresentou pequeno quadro gripal, mas negativado pra Covid).

Sem poder contar com 10 jogadores, a tendência é que o treinador repita o time que iniciou jogando contra o Bahia, na última quinta-feira (17). Há a possibilidade, porém, de alterações pontuais.

Uma novidade que pode aparecer é o meia Vina, que foi reserva nos dois últimos jogos, mas Jorginho não tem aproveitado as oportunidades e, com isso, o camisa 29, que foi o principal jogador do time na última temporada, tem chances de reaparecer como titular.

Outra troca que pode ocorrer é na lateral-direita. Gabriel Dias foi muito mal contra o Bahia e já não vem rendendo o esperado nos últimos jogos. Buiú pode aparecer no setor, ou então Guto pode escalar Marlon ou Charles no meio de campo e deslocar Fernando Sobral para a lateral-direita, algo que vem ocorrendo nos últimos jogos.

ADVERSÁRIO EM CRISE

Legenda: Inter vem de derrota para o Atlético-MG na última rodada Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Edenílson

Se o momento do Ceará não é positivo, o do Internacional muito menos. O Colorado vem de uma sequência negativa, com a perda do Campeonato Gaúcho para o Grêmio, e demitiu o técnico Miguel Álgel Ramírez após a goleada por 5 a 1 para o Fortaleza e a eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, em casa.

A diretoria gaúcha ainda está em busca de treinador. Interinamente, quem comanda a equipe é o auxiliar Osmar Loss, que também tem desfalques para o jogo.

Baixa confirmada é do atacante Taison, que sofreu lesão muscular na coxa direita e deverá ficar longe dos gramados por cerca de um mês. Além dele, o zagueiro Víctor Cuesta, um dos principais jogadores do time, sofreu uma contusão na região do tórax na derrota para o Atlético-MG e tem sido reavaliado diariamente pelo clube. A dúvida somente será sanada horas antes da partida.

FICHA TÉCNICA

Inter x Ceará

Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre - RS

Data: 20/06/2021

Horário: 16 horas

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Inter: Daniel; Heitor, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta (Zé Gabriel) e Moisés; Johnny, Mauricio, Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Osmar Loss

Ceará: Vinícius Machado; Gabriel Dias, Messias, Klaus e Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral, Mendoza e Lima; Jorginho (Vina) e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira