Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Internacional x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Internacional recebe o Galo pela Série A
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Internacional e Atlético-MG se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Colorado é o 15º colocado com 35 pontos e vem de derrota para o Fluminense por 1x0 no Maracanã.

Já o Galo, é o 13º colocado com 36 pontos e vem de vitória diante do Ceará por 1x0. Na Sul-Americana, no meio de semana, garantiu vaga na final ao derrotar o Independiente Del Valle.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER: 

Ivan; Clayton (Vitão), Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otavio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

ATLÉTICO/MG

Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Bernard e Igor Gomes; Rony e Dudu

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Assuntos Relacionados

Jogada

Juventude x Palmeiras pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação Há 6 minutos

Jogada

Internacional x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Bahia x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Corinthians x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Redação 02 de Novembro de 2025
Pedro Raul em jogo pelo Ceará contra o Botafogo

Jogada

Ceará x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As equipes dão sequência a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Arena Castelão

Samuel Conrado 02 de Novembro de 2025
Foto de Rodger Ranieri, novo presidente do Ferroviário

Jogada

Rodger Ranieri é eleito novo presidente do Ferroviário; veja detalhes

O advogado assume a presidência do clube para o triênio 2026-2028

Daniel Farias 01 de Novembro de 2025