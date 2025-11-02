Internacional x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Internacional e Atlético-MG se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Colorado é o 15º colocado com 35 pontos e vem de derrota para o Fluminense por 1x0 no Maracanã.

Já o Galo, é o 13º colocado com 36 pontos e vem de vitória diante do Ceará por 1x0. Na Sul-Americana, no meio de semana, garantiu vaga na final ao derrotar o Independiente Del Valle.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTER:

Ivan; Clayton (Vitão), Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otavio, Thiago Maia e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

ATLÉTICO/MG

Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Alan Franco, Bernard e Igor Gomes; Rony e Dudu

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)