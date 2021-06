Internacional x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Atlético-MG jogam nesta quarta-feira (16), às 19h, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Inter está 17ª colocação na tabela, com quatro pontos, e busca a segunda vitória no Brasileirão, após a primeira vitória contra o Bahia na rodada anterior. Time empatou na estreia e perdeu na segunda rodada. Os próximos confrontos são contra Ceará e Chapecoense.

Já o Atlético-MG busca sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro e atualmente está na 5ª colocação, com seis pontos. O Galo vem de uma sequência de duas vitórias, após perder para o Fortaleza na rodada de estreia, e agora procura manter seu lugar no topo do tabela. Os próximos confrontos são contra Ceará e Chapecoense.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere, e terá a narração de Júlio Oliveira, com comentários de PC Vasconcellos e Alexandre Lozetti. Na Central do Apito, Janette Arcanjo também comenta o jogo.

Palpites

Escalação

Confira provável escalação de Internacional e Atlético-MG, segundo o Globo Esporte:

Internacional: Daniel, Heitor, Pedro Henrique (Zé Gabriel), Victor Cuesta, Moisés, Johnny, Taison, Edenilson, Patrick, Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

Técnico: Osmar Loss (interino)

Atlético-MG: Everson, Guga, Gabriel, Réver, Guilherme Arana, Allan, Tchê Tchê, Hyoran, Nacho Fernández (Dylan), Keno (Marrony) e Hulk.

Técnico: Cuca

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Beira-Rio

Data e horário: quarta-feira (16) às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Locais com transmissão ao vivo: Premiere

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de Futebol — ou Brasileirão — é a principal competição de futebol do País. Em seu formato atual, o Brasileirão se divide nas Séries A, B, C e D.

Confira os times que estão jogando pela Série A:

América-MG

Athletico -PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Bragantino

Ceará

Chapecoense

Corinthians

Cuiabá

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport