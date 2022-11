Internacional x Athletico-PR: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado, (5), o Internacional recebe o Athletico-PR no Beira-Rio, às 21h, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para a partida os clubes chegam em situações diferentes, o Colorado já garatido na Libertadores do ano que vem, enquanto Furacão ainda busca vaga competição internacional via G6.

O Inter atualmente está na vice-liderança com 64 pontos, e luta para manter a posição até o fim da Série A. Já o Athletico, vem de vitória em casa e com 54 pontos, está na 6ª posição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter

Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes

Athletico

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitor Bueno, Vitinho e Vitor Roque. Técnico: Felipão



Ficha Técnica | Internacional x Athletico-PR

Horário: 21h

Local: Porto Alegre (RS)

Estádio: Beira-Rio

Data: sábado, 5 de novembro de 2022

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)