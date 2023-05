Internacional x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Internacional entra em campo nesta quarta-feira, (10), às 19h (horário de Brasília), contra o Athletico-PR em jogo válido pelo Brasileirão Série A. O jogo será no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: SporTV e Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas e Campanharo; Mauricio, De Pena e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Paulo Turra

Internacional x Athletico-PR

Estádio: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 19h (de Brasília)

Data: 10/05/2023

Últimos Jogos deste confronto