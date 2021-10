Internacional x América/MG: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Às 21h30 (de Brasília), no Beira Rio, em Porto Alegre, o Internacional recebe o América/MG, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na luta por uma vaga à Libertadores da América.

O Colorado é o 7º colocado com 36 pontos e vem de grande vitória de 5 a 2 sobre a Chapecoense, no último domingo. O time de Diego Aguirre é um dos melhores do returno e vem ganhando posições na tabela após um início de Série A ruim.

Bruno Méndez, com lesão muscular na coxa esquerda, será desfalque por 10 dias. Assim, Gabriel Mercado é o mais cotado para assumir a vaga.

Já o América-MG, com 31 pontos e invicto há 10 jogos (cinco vitórias e cinco empates), quer seguir pontuando para continuar na zona de classificação para a Sul-Americana do próximo ano.

Palpite

inter@

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Internacional:

Daniel; Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto..

América-MG:

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Ademir; Felipe Azevedo e Fabrício.

Ficha técnica

Internacional x América-MG

Quarta-feira, 13 de outubro de 2021

Beira-Rio - Porto Alegre, RS

21h30 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)