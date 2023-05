Internacional x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e América-MG entram em campo nesta quarta-feira (31), às 21h30 de Brasília, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. No jogo de ida, o Coelho venceu por 2 a 0.

O Internacional é o 13º colocado da Série A do Brasileirão e, na fase anterior da Copa do Brasil, eliminou o CSA/AL por 7 a 6 nos pênaltis, após empatar por 3 a 3 no placar agregado. Já o América-MG é o vice-lanterna da Série A e, na Copa do Brasil, eliminou o Nova Iguaçu/RJ por 7 a 1 no placar agregado.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Amazon Prime Video.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: John; Igor Gomes, Nico Hernández (Vitão), Moledo e Renê; Johnny, Campanharo e Carlos de Pena; Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

América-MG: Cavichioli; Marcinho, Maidana, Éder, Marlon (Nicolas); Lucas Kal, Juninho, Benitez; Felipe Azevedo (Mateus Henrique), Everaldo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL x AMÉRICA-MG | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)