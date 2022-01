Internacional vence Juventude na estreia do Gauchão 2022

Na estreia do Campeonato Gaúcho de 2022, o Internacional venceu o Juventude por 2 a 1. A partida foi realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os dois representantes do Rio Grande do Sul na elite nacional fizeram um jogo movimentado. Maurício e Yuri Alberto balançaram a rede pelo Colorado. Ricardo Bueno marcou para o time da Papada. Os gols do jogo saíram no segundo tempo.

Na segunda rodada, os comandados de Alexander Medina recebem o União Frederiquense no Beira-Rio, às 19 horas, no sábado. O Juventude visita o São Luiz no domingo, às 19 horas, no Estádio 19 de Outubro.

O JOGO

O Juventude foi melhor no primeiro tempo. O grupo teve mais oportunidades, trocou muitos passes, mas não foi bem na finalização. Com dificuldade de criação e na marcação, o time colorado sentiu a pressão do ataque adversário. Ricardo Bueno mandou rumo ao gol, nos 10min, mas Daniel defendeu. Aos 29', Capixaba cabeceou e acertou a trave. Daniel foi bastante acionado e fechou o gol do Inter. Boschilia ainda bateu falta perigosa, mas mandou para fora do gol alviverde. Mesmo assim, a etapa inicial terminou sem gols.

Na volta do intervalo, o Colorado marca aos 3’ com Maurício. Sem marcação, recebe passe de Moisés e chuta forte para abrir o placar. Não demorou para o segundo vir. Yuri Alberto, de frente para o gol, chuta forte para ampliar aos 8 minutos. Ricardo Bueno e Parede chutaram na direção do gol, mas o goleiro colorado brilhou. Aos 34’, pênalti de Rodrigo Dourado. Bueno cobra e diminui para o Juventude. Apesar da recuperação, o time de Jair Ventura foi vencido pelos visitantes por 2 a 1.

