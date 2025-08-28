Diário do Nordeste
Internacional tem três retornos e uma dúvida contra o Fortaleza; Veja provável escalação

Fortaleza visita o Colorado neste domingo pela Série A

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:57)
Jogada
Legenda: Valencia volta de suspensão e pode enfrentar o Fortaleza
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional tem três retornos e uma dúvida para o confronto com o Fortaleza, no domingo (31), pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h30 horas, no Beira-Rio, pela 22ª rodada. Na tabela, o Leão é o 19º com 15 pontos e Colorado é o 13º com 24.

Para o jogo com o Leão do Pici, o técnico Roger Machado terá os retornos de Thiago Maia (recuperado de desconforto muscular); Vitinho e Enner Valencia (que cumpriram suspensão).

Legenda: Roger Machado está pressionado no comando do Internacional
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Mas o treinador colorado tem uma dúvida: Bruno Tabata alegou um incômodo muscular e não treinou nesta quinta-feira (28). Para o lugar dele, Carbonero deve ser escalado.

Provável escalação:

Assim, o Internacional deve entrar em campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.

