Internacional tem três retornos e uma dúvida contra o Fortaleza; Veja provável escalação

O Internacional tem três retornos e uma dúvida para o confronto com o Fortaleza, no domingo (31), pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h30 horas, no Beira-Rio, pela 22ª rodada. Na tabela, o Leão é o 19º com 15 pontos e Colorado é o 13º com 24.

Para o jogo com o Leão do Pici, o técnico Roger Machado terá os retornos de Thiago Maia (recuperado de desconforto muscular); Vitinho e Enner Valencia (que cumpriram suspensão).

Legenda: Roger Machado está pressionado no comando do Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Mas o treinador colorado tem uma dúvida: Bruno Tabata alegou um incômodo muscular e não treinou nesta quinta-feira (28). Para o lugar dele, Carbonero deve ser escalado.

Provável escalação:

Assim, o Internacional deve entrar em campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.