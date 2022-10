Internacional tem dois desfalques e três retornos contra o Ceará; veja provável escalação

O Internacional enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (25), às 21h45 (horário de Brasília), pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com transmissão da TV Verdes Mares. A equipe de Mano Menezes ocupa a vice-liderança, com 61 pontos, e visa encurtar a diferença para o líder Palmeiras e manter o retrospecto como mandante no 2° turno.

A equipe gaúcha tem a 3° melhor campanha como mandante na Série A, somando apenas uma derrota em 16 partidas. No returno, soma seis vitórias e um empate. O time tem 72,9% de aproveitamento no Beira-Rio na competição nacional. E para o confronto diante do Ceará, Mano terá três retornos: o volante Liziero e os atacantes Mauricio e Taison.

Dentre os desfalques, estão o zagueiro Gabriel Mercado e o volante Gabriel. Os atletas figuram no departamento médico do Internacional.

Para a partida, Mano pode promover alteração no meio-campo, com o retorno de Mauricio na vaga de Edenilson. A equipe deve ir a campo com: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson (Mauricio), Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

