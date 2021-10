Internacional divulga lista de relacionados e tem vários desfalques para enfrentar Ceará

O Sport Club Internacional divulgou a lista de relacionados para o duelo desta quarta-feira (6) contra o Ceará, na Arena Castelão. O técnico Diego Aguirre relacionou 19 atletas para a partida, mas não terá à disposição nomes importantes, como do volante Edenílson e dos atacantes Palacios e Guerrero, ambos convocados para a rodada tripla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

Quem também ficará de fora do confronto é o zagueiro argentino Víctor Cuesta. O atleta recebeu o 3° cartão amarelo contra o Atlético-MG e cumprirá suspensão diante do Ceará. Boschilla e Taison também ficaram de fora da relação.

O zagueiro Gabriel Mercado e o meio-campista Maurício devem ocupar as posições de Cuesta e Edenílson. No ataque, Caio Vidal deverá fazer a função de Taison. Desta forma, Diego Aguirre deverá mandar o Internacional a campo com: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso; Mauricio, Caio Vidal e Patrick; Yuri Alberto.

Embarque para à capital

A equipe gaúcha finalizou a preparação no Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (5) e embarca para à capital nesta tarde.

📸✈️ Partiu Fortaleza! Colorado embarca para o confronto com o Ceará. #VamoInter pic.twitter.com/hFL6fip8pM — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 5, 2021

Relacionados do Internacional

Legenda: Relacionados do Internacional para o duelo desta quarta-feira (6) contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A Foto: Divulgação / SC Internacional

Goleiros: Daniel, Marcelo Lomba e Emerson Júnior

Laterais: Moisés, Saravia e Paulo Victor

Zagueiros: Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Bruno Méndez e Zé Gabriel

Volantes: Rodrigo Dourado, Patrick, Rodrigo Lindoso

Meias: Johnny e Mauricio

Atacantes: Gustavo Maia, Caio Vidal, Yuri Alberto, Matheus Cadorini