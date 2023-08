Internacional deve poupar titulares contra o Fortaleza; veja possíveis ausências

O técnico Eduardo Coudet deve poupar alguns titulares do Internacional na partida contra o Fortaleza, no sábado (19), pela Série A do Brasileirão 2023. O lateral-esquerdo Renê, os meias Aránguiz e Alan Patrick e o atacante Enner Valencia devem ficar de fora da partida.

As informações são da repórter Kelly Costa, do Globo Esporte RS, que informou que Coudet deverá escalar um time misto diante do Tricolor do Pici. A partida acontece às 16h do sábado (19), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada da Série A.

De acordo com a reportagem, a decisão de poupar alguns dos principais nomes do elenco do Colorado tem relação com a Copa Libertadores. Na terça-feira (22), o Inter visita o Bolívar na altitude de La Paz (BOL), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio.

O Internacional ocupa atualmente a 13ª colocação da Série A do Brasileirão, somando 24 pontos após 19 rodadas disputadas. Na última rodada, o Colorado foi derrotado por 3 a 1 para o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro (RJ).

