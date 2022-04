Alexander Medina é demitido do Internacional

A diretoria do Internacional decidiu demitir o técnico uruguaio Alexander Medina. Após uma reunião nesta sexta-feira (15), o clube gaúcho comunicou a saída do profissional. O próximo adversário da equipe é o Fortaleza, no domingo (17), às 18h, no estádio Beira-Rio, pela 2ª rodada da Série A de 2022.

Em quatro meses de trabalho, o treinador comandou o clube em 17 jogos, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. O aproveitamento final foi de 47%, eliminado pelo Grêmio no Gaúcho e da Copa do Brasil para o Globo-RN.

O último compromisso, no entanto, foi pela Copa Sul-Americana. Diante Guaireña, do Paraguai, em casa, o Colorado saiu atrás do placar e conseguiu o empate no fim, com gol contra, para protesto dos torcedores presentes no estádio.

O desempenho ofensivo também era muito contestado. Apesar de investimento no mercado, como a compra do atacante David junto ao Fortaleza, o Internacional apresentou baixo desempenho ofensivo no ano: marcou 17 gols e sofreu 20.

Deste modo, a gestão analisa novos nomes no mercado para a sequência de 2022. Antes de Medina, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Leão, era um dos favoritos, mas recusou as investidas para permanecer no time cearense.

