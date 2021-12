Internacional comunica desligamento do técnico uruguaio Diego Aguirre

O Sport Club Internacional comunicou nesta quarta-feira (15) o desligamento, em comum acordo, do técnico uruguaio Diego Aguirre. O auxiliar Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares também foram desligados da equipe gaúcha.

Internacional e Diego Aguirre decidiram em comum acordo pelo fim do contrato de trabalho. Também deixam o Clube o auxiliar técnico Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 16, 2021

Contratado em junho, Aguirre disputou 35 partidas, obtendo 42% de aproveitamento em sua 2ª passagem pelo Colorado, somando 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Na tabela de classificação da Série A, o Internacional encerrou a competição na 12ª posição, garatido na Sul-Americana 2022.

O Internacional trabalha agora na busca de um substituto. A equipe gaúcha demonstrou interesse no técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, mas não obteve sucesso, em virtude do desejo do argentino de permanecer em solo cearense para a próxima temporada.

Sondado pelo Uruguai

Antes mesmo do encerramento do Campeonato Brasileiro, Diego Aguirre esteve constantemente ligado à Seleção Uruguaia, após o desligamento de Óscar Tabárez. O ex-técnico Colorado era um dos cotados para assumir o posto. Entretanto, na última terça-feira (14), a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou Diego Alonso como novo comandante.

