Interesse do Internacional dificulta negociação de Bruno Gomes com Fortaleza

A negociação do Fortaleza com o volante Bruno Gomes, do Coritiba, sofreu um entrave. Após o Internacional entrar em contato em busca de uma transferência, o atleta de 22 anos manifestou interesse de atuar na equipe, o que dificultou o acordo com o Leão, revelou o Blog da Nadja, do ge.

Nas últimas semanas, o técnico Eduardo Coudet ligou para o meio-campo e confirmou o desejo de contratá-lo. A situação, inclusive, desagradou a gestão do Coxa, que desejava a venda ao Fortaleza.

Bruno Gomes defendeu o Internacional em 2022, sendo vendido para o Coritiba no ano seguinte por cerca de R$ 4,5 milhões, firmando contrato até 2027. Na transação, cada um dos times manteve 50% dos direitos econômicos.

Legenda: Bruno Gomes defendeu a Seleção Brasileira no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Assim, o acordo com o Fortaleza não foi concluído. O time cearense manteve tratativas avançadas e esperou o retorno do volante do Pré-Olímpico Sul-Americano, onde defendeu a Seleção Brasileira. O evento ocorreu na Venezuela e culminou com a perda da vaga dos Jogos Olímpicos ao Brasil.

Na atual janela de transferência, a diretoria tricolor emprestou o zagueiro Benevenuto, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o atacante David da Hora para o Coxa, recebendo o zagueiro Kuscevic por empréstimo até o fim da Série A. Os acordos não tinham relação direta com Bruno Gomes.

A chegada de um volante é a prioridade do Fortaleza no mercado. No elenco, as opções disponíveis no elenco para a temporada são: Zé Welison, Lucas Sasha, Pochettino, Kauan e Pedro Augusto.