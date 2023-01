Intercity x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona encara o CF Intercity em jogo da Copa do Rei nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília). O duelo, válido pela terceira fase do torneio, será no Estádio Antonio Solana, em Alicante.

Sob comando de Xavi, o favorito clube catalão vai em busca do 32º título do torneio. O Barcelona está na liderança da competição. Líder da La Liga, grupo deve ser formado por equipe alternativa.

Do outro lado, o rival busca surpreender. O Intercity está na 3ª divisão do Campeonato Espanhol e não está num bom momento.

ONDE ASSISTIR

Star+



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CF INTERCITY - Campos; Jaime, Murria, Kecojevic, Galvez e Cristo; Herrera, Mari e Xemi; Soldevila e Roige. Técnico: Gustavo Siviero

BARCELONA - Pena; Bellerín, Koundé, Eric Garcia e Araújo; Kessié, Frenkie de Jong e Gavi; Memphis Depay, Ferran Torres e Dembélé. Técnico: Xavi.

FICHA TÉCNICA

Intercity x Barcelona

Data e hora: 04/01/22, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Antonio Solana, em Alicante (ESP)

