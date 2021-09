Inter x Real Madrid pela Champions League: onde assistir, palpites, horário e escalações

O Real Madrid visita a Inter nesta quarta-feira (15), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 1ª rodada do Grupo D da UEFA Champions League 2021-2022. O confronto acontece Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão.

A partida marcará o reencontro entre espanhóis e italianos. O último duelo envolvendo as duas equipes aconteceu no dia 25 de novembro de 2020, pela fase de grupos da Champions League. Na ocasião, vitória do Real Madrid por 2 a 0, com gols de Hazard e Hakimi (contra).

Sob o comando de Simone Inzaghi, a Inter busca uma campanha mais sólida na competição europeia. Na última temporada, acabou eliminada precocemente na fase de grupos. O Real Madrid, por sua vez, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, busca manter o protagonismo no cenário europeu e conquistar a 14ª taça da Champions League.

Palpites para o jogo

Prováveis escalações

Inter

Handanovic; Skriniar, De Vrij e Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba (Nacho) e Gutiérrez; Valverde, Casemiro e Modric; Hazard, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha técnica

Inter x Real Madrid - 1ª rodada do Grupo D da Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

Data: 15/09/2021 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Daniel Siebert (ALE)

Assistentes: Rafael Foltyn (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)

