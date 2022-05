Inter vence Juventus na prorrogação e conquista Copa da Itália

A Internazionale conquistou a Copa da Itália nesta quarta-feira (11) ao vencer a Juventus, na prorrogação, por 4 a 2, no Stadio Olimpico, em Roma. Barella, Çalhanoğlu e Perišić (2x) marcaram os gols da equipe de Milão, enquanto Alex Sandro e Vlahović descontou para o time de Turim.

O título da Copa da Itália é o 9º conquistado pela Inter de Milão na história, igualando-se com a Roma como o 2° maior vencedor do torneio, atrás da Juventus, com 14 conquistas.

A equipe de Simone Inzaghi ainda mantém vivo o sonho de conquistar o Campeonato Italiano. Restando duas partidas para a conclusão da competição, a Internazionale figura na vice-liderança, com 78 pontos, atrás do Milan, com 80. O time de Milão enfrenta o Cagliari (15/05) e a Sampdoria (22/05).

Legenda: Ivan Perišić brilhou na final da Copa da Itália marcando dois gols contra a Juventus e contribuindo para o título da Internazionale Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP