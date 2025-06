Inter Miami x Porto na Copa do Mundo de Clubes: veja horário, onde assistir e escalações

O Inter Miami enfrenta o Porto em joo da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. O duelo será nesta quinta-feira (19), no Estádio Mercedes-Benz, a partir das 16h (de Brasília). As duas equipes do Grupo A empataram nas estreias.

A equipe de Messi ficou no empate sem gols na estreia diante do Al Ahly. O mesmo ocorreu com o Porto, que encarou o Palmeiras. A equipe norte-americana está em último do grupo enquanto o grupo português é vice.

ONDE ASSISTIR

Globo, Globoplay, Ge.com SporTV, CazéTV (Youtube, Prime Vídeo e Disney+) e DAZN

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter Miami: Ustari; Fray, Avilés, Falcón e Allen; Busquets, Redondo, Allende e Segovia; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Porto: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Gabri Veiga, Fábio Vieira, Rodrigo Mora e Moura; Aghehowa. Técnico: Martín Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Inter Miami x Porto

Data e hora: 19/6, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mercedes-Benz