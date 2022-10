Inter de Milão x Viktoria Plzen: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internazionale e Viktoria Plzen entram em campo nesta quarta-feira (26), às 13h45 de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), para disputar a quinta rodada do Grupo C da Liga dos Campeões 22/23.

A Internazionale, mandante nesta partida, ocupa atualmente a segunda colocação do grupo, somando sete pontos em quatro rodadas disputadas. A equipe italiana vem de empate em 3 a 3 com o Barcelona, jogando fora de casa. Já o Viktoria Plzen está na lanterna do grupo, sem somar pontos nas quatro partidas. A equipe foi derrotada pelo Bayern de Munique por 4 a 2 na última rodada, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni e Dumfries; Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Dzeko e Lautaro. Técnico: Simone Inzaghi.

Viktoria Plzen: Stanek; Hejda, Pernica e Tijani; Havel, Bucha, Kalvach, Mosquera, Jirka e Vlkanova; Bassey. Técnico: Michal Bilek.

INTER DE MILÃO X VIKTORIA PLZEN | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Data: 26/10/2022 (quarta-feira)

Horário: 13h45 (de Brasília)

Árbitro: Andreas Ekberg (SUE)

Assistentes: Mehmet Culum (SUE) e Niklas Nyberg (SUE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Bastian Dankert (ALE)