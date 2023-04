Inter de Milão x Benfica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inter de Milão e Benfica entram em campo nesta quarta-feira (19), às 16h de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), para disputar a partida de volta das quartas de final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa. No jogo de ida, vitória da Inter de Milão por 2 a 0.

A Inter de Milão terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com dez pontos em seis rodadas, e eliminou o Porto nas oitavas de final. Já o Benfica terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo H, com 14 pontos em seis rodadas, e eliminou o Club Brugge nas oitavas de final.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Brozovic, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

INTER DE MILÃO X BENFICA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final da UEFA Champions League 2022/23

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Data: 19/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Carlos Del Cerro (ESP)