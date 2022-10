Inter de Milão x Barcelona: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Champions League está de volta com a terceira rodada da fase de grupos. Nesta terça-feira (03) vai ter jogão entre Inter de Milão e Barcelona, no estádio San Siro, na Itália. As equipes entram em campo a partir das 16h (horário de Brasília) em partida válida pelo Grupo C, considerado como grupo da morte.

Os times têm os mesmos três pontos na classificação, pelas derrotas diante do Bayern de Munique, líder do grupo. O Barça está a frente pelo saldo de gols. O confronto direto é decisivo para a disputa pelo segundo classificado.

Onde assistir a partida

O jogo vai ser transmitido pelo SBT, TNT Sports e HBO Max.

Momento das equipes

Os donos da casa chegam após sofrer duas derrotas no campeonato nacional. A equipe chega pressionado pelo desempenho abaixo na Serie A. Sem Lukaku, machucado, Edin Dzeko e Joaquin Correa brigam por uma vaga no ataque ao lado de Lautaro Martinez.

Já o time de Xavi Hernández vem embalado por vitórias consecutivas na La Liga. O Barcelona também sofre com ausências importantes. Memphis Depay, Frenkie De Jong, Hector Bellerin e Jules Kounde estão fora por lesão, assim como Ronald Araújo. As baixas são consequências da última Data FIFA. Por outro lado, o treinador blaugrana pode contar com as voltas de Pedri e Raphinha.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Christensen, Garcia, Alba; Kessie, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha. Técnico: Xavi Hernández.

Palpites

inter@

Ficha Técnica | Inter x Barcelona

Data: terça-feira, 4 de outubro de 2022

Horário: 16h (de Brasília)

Local: San Siro – Milão, ITA

Transmissão: SBT, TNT Sports e HBO Max

Arbitragem: SLAVKO VINCIC (árbitro), TOMAZ KLANCNIK e ANDRAZ KOVACIC (assistentes), RADE OBRENOVIC (quarto árbitro) e POL VAN BOEKEL (AVAR)