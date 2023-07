Inter de Milão x Al Nassr: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inter de Milão e Al Nassr entram em campo nesta quinta-feira (27), às 7h20 de Brasília, no Yanmar Field Nagai, em Osaka (JAP), para disputar um amistoso internacional entre clubes.

A Inter de Milão é uma das principais equipes do futebol italiano e conta com jogadores importantes em seu elenco, como o atacante argentino Lautaro Martínez. O mesmo acontece com o Al Nassr, da Arábia Saudita, que tem Cristiano Ronaldo no plantel.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Canal GOAT (YouTube).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter de Milão: Stankovic (Radu); De Vrij, Bisseck e Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Asllani, Calhanoglu e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Nassr: Al-Aqidi; Sultan. Al Ghannam, Oujami, Al-Amri e Alex Telles; Brozovic, Fofana, Al Ghannam e Ghareeb; Talisca e Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

INTER DE MILÃO X AL NASSR | FICHA TÉCNICA

Competição: amistoso internacional

Local: Yanmar Field Nagai, em Osaka (JAP)

Data: 27/07/2023 (quinta-feira)

Horário: 7h20 (de Brasília)