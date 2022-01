Inter de Limeira x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Paulista de 2022 retoma a disputa da fase de grupos nesta quarta-feira (26). Pelo rodada de abertura, o torneio definiu o confronto entre Inter de Limeira x Santos: a bola rola às 19h, no estádio Major Levy Sobrinho, em São Paulo.

O Peixe está no Grupo D, enquanto o time do interior paulista aparece na Chave A. Na 1ª fase da competição, as 16 equipes são distribuídas em quatro chaveamentos, com quatro clubes cada. Os times duelam entre si, sem enfrentar os membros do mesmo grupo. Independente da colocação final, os dois com pior campanha são rebaixados para a 2ª divisão do Estadual.

O Grupo do Santos tem Santo André, Bragantino e Ponte Preta. Já o Inter de Limera disputa uma classificação indiretamente com Corinthians, Água Santa e Guarani. Os dois melhores de cada chaveamento avançam para as quartas de final.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports.

Escalação

A provável escalação do Inter de Limeira é: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Matheus Galdezani, Johny Douglas e Felipe Baxola; Geovane, Osman e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantin.

A provável escalação do Santos é: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Fábio Carille.

Inter de Limeira x Santos

Estádio: Major Levy Sobrinho, em Limeira/SP.

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (26).

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

