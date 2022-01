Inter anuncia retorno de D’Alessandro para disputa do Campeonato Gaúcho

O meia-atacante D’Alessandro está de volta ao Internacional e reforça a equipe para a disputa do Campeonato Gaúcho 2022. Clube e atleta entraram em acordo para um contrato curto de apenas quatro meses. Serão os últimos jogos da carreira histórica e vitoriosa do ídolo colorado diante da torcida.

Com mais de 12 anos defendendo o Inter, Dale soma 517 jogos, 95 gols, 113 assistências e 13 títulos. Em dezembro de 2020, o camisa 10 fez sua última partida pelo Inter e na temporada de 2021 esteve no Nacional do Uruguai, onde disputou o campeonato local, a Copa Libertadores e a Sul-Americana.