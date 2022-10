Instituto disponibiliza gratuitamente álbum da Copa em braille para deficientes visuais

Em véspera de Copa do Mundo, com abertura marcada para o dia 20 de Novembro, o Instituto Benjamin Constant (IBC) confeccionou e está distribuindo gratuitamente o álbum da Copa do Mundo adaptado para pessoas com deficiência visual. A ideia do álbum em braille surgiu após um professor do IBC ser chamado atenção por um aluno sobre a necessidade dessa adaptação e inclusão e esse fato chegar ao diretor do instituto, Luigi Amorim, ainda em 2018.

O lançamento do álbum aconteceu ainda em setembro, o professor orientou seus alunos deficientes a baixarem em seus celulares o aplicativo "Lookout", que permite que as pessoas tenha acesso a todas as informações das figurinhas como altura, peso, nome do jogador e ano em que estreou na seleção.

O grande diferencial é que cada seleção tem uma página a mais e que possui a legenda com todos os jogadores, a única coisa que falta para que o álbum proporcione total independência e autonomia às pessoas com deficiência visual é que a figurinha tenha um corte em cima para identificar se ela está de cabeça para cima ou para baixo.

“Qualquer instituição que atenda pessoas com deficiência visual pode solicitar que a gente envia. Também estamos disponibilizando o arquivo, caso a instituição tenha uma impressora braille, para que ela possa fazer a impressão lá e a pessoa tenha acesso ao álbum”, informou Luigi.

Leia Mais