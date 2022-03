Instituto Cuca vence Niterói Vôlei no tie-break e está na semifinal da Superliga B

O Ceará está muito perto de ter um representante na elite do vôlei brasileiro. A equipe do Instituto Cuca está na semifinal da Superliga B após vencer o Niterói Vôlei (RJ) no tie-break, neste sábado, em jog da nona rodada, no Rio de Janeiro. Os atletas desembarcaram em Fortaleza neste domingo (20). A equipe ocupa a terceira posição com 16 pontos em nove jogos. Campeão e vice sobem para a Série A da modalidade.

O jogo disputado foi ao tie-break. O 3 a 2 do time cearense em cima dos anfitriões veio com parciais de 24x26, 23x25, 28x26, 25x21 e 15x12. Com a sexta vitória, o time do Instituto Cuca, da Prefeitura de Fortaleza, encara o Café Vasconcelos/Araguari na próxima semana, na capital cearense. A data da partida ainda não foi definida. O jogo será transmitido pelo SporTV.

Campeão da Superliga C, que deu acesso a segunda divisão, o time cearense é formado por 20 atletas amadores com idades entre 18 e 35 anos e busca fazer história mais uma vez na busca por garantir vaga na elite nacional. Terceiro na tabela, o Instituto Cuca soma seis vitórias e três derrotas.

