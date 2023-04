Inspirado em Ronaldinho, Pedrinho sonha com acesso no Ceará: 'dar alegria ao torcedor'

Com o mesmo diminutivo no nome e inspirado no seu ídolo Ronaldinho Gaúcho, o novo atacante do Ceará, Pedrinho, foi apresentado nesta sexta-feira (21), em Porangabuçu. O atleta destacou a briga por espaço e o foco no acesso com a camisa do Vozão.

Uma das últimas contratações do Ceará para a Série B, Pedrinho chegou ao final de março no Vovozão. Apesar de não ter sido relacionado para o jogo contra o Ituano, o atacante ponderou estar 100% para jogar.

Pedrinho Atacante do Ceará "Estou pronto e em condições de jogar, fisicamente e mentalmente. Eu estava jogando no Volta Redonda e fiquei só uma semana sem treinar e voltei tem duas semanas e estou pronto para quando a oportunidade aparecer", assegura o atleta.

COM PORTÕES FECHADOS

A estreia do atacante pode acontecer sem a presença dos torcedores no estádio Presidente Vargas. Diante do Guarani, o Ceará segue na punição de três partidas sem público e outros três com mulheres e crianças nas arquibancadas.

"Queria muito que a torcida pudesse estar presente, mas infelizmente não vão poder. Mas logo, logo estarão junto com a gente e vão estar torcendo de casa", aponta o atleta.

Pedrinho acompanhou a final da Copa do Nordeste na Arena Castelão e ressaltou o encantamento com a torcida alvinegra.

ESQUEMA COM TRÊS ATACANTES

Pedrinho foi um dos destaques do Campeonato Carioca com a camisa do Volta Redonda. Por lá, o jogador atuava com o mesmo esquema utilizado por Gustavo Morínigo no Ceará.

"Sim, no Volta Redonda eu estava jogando na mesma formação ofensiva. Um 4-3-3 e na maioria dos times que eu joguei, eu atuei mais nessa formação, já estou adaptado e pronto para a oportunidade quando aparecer", coloca o camisa 21.

ESCOLHA PELO ALVINEGRO

Bem no estadual carioca, Pedrinho afirmou que não pensou muito depois de receber a proposta do clube cearense. Natural de Maceió-AL, o jogador demonstrou alegria em vestir a camisa alvinegra.

"Quando apareceu o Ceará e eu não pensei duas vezes, por ser um camisa de massa, clube gigantesco. Um clube do nordeste e eu sou nordestino também e eu nem pensei muito em vir para cá", avaliou o atleta.

Pedrinho deve ser utilizado no confronto de sábado (22), quando o Ceará entra em campo para encarar o Guarani, pela segunda rodada da Série B. Com o cansaço do elenco que atuou contra o Sport no meio de semana, o atacante é mais uma peça para os lados do time.