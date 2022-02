Inscrições abertas para a Taça das Favelas 2022; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a Taça das Favelas 2022. Times masculinos e femininos podem se inscrever até 14 de fevereiro. É o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo, com a participação de mais de 100 mil jovens por todo o Brasil. Inscrições aqui.

Para participar, os atletas devem residir em favelas do estado e localizadas nas cidades próximas à Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte. No masculino, as equipes devem ser formadas por jovens nascidos a partir de 2005. No feminino, deve ter jovens com idade igual ou superior a 14 anos. Os três primeiros colocados de cada naipe serão premiados.

O evento é organizado pela Central Única das Favelas (Cufa) e, no Ceará, tem apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv). Em 2022, a expectativa é de que 8 mil jovens e crianças sejam diretamente impactados pela competição só no Ceará. Além de 25 a 30 mil envolvidos indiretamente.

“Estamos apoiando a competição por mais um ano e entendemos que ela é a maior competição de futebol onde leva a inclusão social por meio do esporte para as comunidades”, disse o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

INSCRIÇÕES

- As inscrições podem ser realizadas aqui.



CALENDÁRIO

● Crateús: 18/02/2022 – Congresso Técnico

Data dos Jogos: 19 e 20 de fevereiro.

● Sobral: 25/02/2022 – Congresso Técnico

Data dos Jogos: 26 e 27 de fevereiro.

● Juazeiro: 04/03/2022 – Congresso Técnico

Data dos Jogos: 05 e 06 de março.

● Fortaleza: 09/03/2022 – Congresso Técnico

Data dos Jogos: 12 e 13/03/2022 – Areninha Campo do América.

● Oitavas de finais: 19 e 20/03/2002 – Areninha Pantanal

● Semifinais: 26 e 27/03/2022 – Areninha Pantanal

● Grande Final: 02/04 – Areninha Conjunto Esperança

