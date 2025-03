Início de Pedro Raul no Ceará é melhor do que no Goiás, Vasco, Toluca e Corinthians

O atacante Pedro Raul começou bem sua passagem pelo Ceará. Em 3 jogos, já são 3 gols, superando os clubes anteriores dele: Goiás (2022), Vasco (2024), Toluca (2024) e Corinthians (2024).

No Goiás, onde brilhou sendo artilheiro da Série A com 19 gols, Pedro Raul seu primeiro gol no 3º jogo.

No Vozão, ele fez gols diante do Maracanã, na vitória por 3 a 0 na semana anterior, o da vitória diante do América de Natal por 1 a 0 , e neste domingo, na goleada diante do Maracanã por 4 a 0.

Veja comparativo

Pelo Goiás (1 gol em 3 jogos)

Não fez gols contra Morrinhos, e seu primeiro gol foi diante do Jataiense.

Pelo Vasco (2 gols em 3 jogos)

Não fez contra Portuguesa/RJ, e Volta Redonda, e fez 2 contra o Resende.

Pelo Toluca (2 gols em 3 jogos)

Fez na estreia contra o Rapids, outro contra o Sporting KC, mas passou em branco contra o Minnesota United.

Pelo Corinthians (0 gol em 3 jogos)

Não fez gols em seus primeiros 3 jogos pelo Corinthians. (Novorizontino, Santos e Portuguesa), marcou seu 1º gol pelo Timão contra o Santo André, em seu terceiro jogo.