Início de Mendoza no Ceará ganha destaque na imprensa colombiana

Ainda é cedo para afirmar se o colombiano Stiven Mendoza vai corresponder ao investimento de cerca de R$ 4 milhões do Ceará Sporting Club.

Mas já se pode dizer que o início do estrangeiro alvinegro tem sido interessante. Em 4 jogos disputados, foram 2 gols marcados e boa produção ofensiva, até dividindo a responsabilidade com o meia Vina (veja análise).

Eleito o melhor jogador da goleada do Vovô contra o Sport, ele também foi destaque na imprensa do próprio país. O site 'futebolred' manchetou que Mendoza é o 'homem do momento no Brasil. Outro gol e prêmio'.

Legenda: Mendoza ganhou uma manchete no site colombiano 'futebolred' Foto: Reprodução

Colombianos de olho

Mendoza já teve passagens pelas seleções de base da Colômbia e foi convocado para a equipe principal em 2019, quando atuava no New York City (EUA).

Se continuar a brilhar com a camisa do Ceará, que tem Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil pela frente, além das competições regionais, pode voltar a ganhar oportunidades.