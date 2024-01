Ingressos para estreia do Ferroviário no Estadual têm valores promocionais; Veja detalhes

O Ferroviário estreia no Campeonato Cearense 2024 neste sábado (20), às 18 horas no Estádio Presidente Vargas, contra o Floresta. E o Tubarão da Barra divulgou os valores dos ingressos para a partida, com preços promocionais.

Os ingressos para todos os setores estão com a opção de meia-solidária. O torcedor paga valor de meia-entrada mais um quilo de alimento, que deverá ser entregue diretamente nas catracas do estádio no dia do jogo.

O torcedor coral pode comprar o ingresso de forma antecipada em efolia.com.br, na Loja do Ferroviário da Barra do Ceará ou do Shopping Aldeota, ou em quatro unidades do Shopping ProHospital

Setores:

- Arquibancada:

Promoção Meia Solidária: R$ 20 + 1kg alimento

Inteira: R$ 40 / Meia: R$ 20

- Cadeira:

Promoção Meia Solidária: R$ 40 + 1kg alimento

Inteira: R$ 80 / Meia: R$ 40

Informações Adicionais

Além do setor Social, com acesso para as cadeiras, a bilheteria aberta para as arquibancadas será do setor Amarelo (Rua costa Sousa), com acesso atrás do gol.

*O Sócio-torcedor pode fazer seu checkin em www.sociocoral.com.br

*Crianças até 12 anos não pagam ingresso.