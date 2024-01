Ingressos para Atlético Cearense e Ferroviário estão à venda; veja valores

O Ferroviário divulgou o valor dos ingressos destinados ao seu torcedor para o duelo diante do Atlético Cearense, pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2024. O jogo acontece às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas e conta com ingressos a partir de R$20 e gratuidade para crianças de até 12 anos.

Apesar do mando de campo ser da equipe do Atlético, o sócio-torcedor da equipe coral terá direito a meia-entrada. Os setores destinados às duas torcidas estão definidos em: Ferroviário (Social e Setor Azul), Atlético Cearense (Setor Amarelo).

Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube ou através do site efolia.com.br.

Veja valores:

Arquibancada: R$ 40 / R$ 20

Cadeira: R$ 80 / R$ 40

*Sócio-torcedor do Ferroviário paga meia

Situação no Campeonato Cearense

Ambas as equipes não começaram bem o estadual. O Tubarão da Barra perdeu no jogo de estreia contra o Floresta, pelo placar de 3 a 1, e demitiu o técnico Matheus Costa, que fez apenas duas partidas no comando do clube. A equipe ocupa a quarta e penúltima posição do Grupo B.

O Atlético Cearense também iniciou com derrota, por 2 a 0, para o Iguatu. A equipe da Lagoa Redonda vive um momento de grave crise financeira e na última semana a presidente do clube Maria Vieira se desligou da gestão da equipe, alegando motivos pessoais. O time ocupa atualmente a última posição do Grupo A.