Em mais uma partida preparatória para a Copa do Mundo do Catar, a Inglaterra enfrenta a Suíça no Estádio Wembley, em Londres, às 14h30 deste sábado.

Palpite

Transmissão

A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet.

O que está em jogo

As duas seleções estão garantidas na Copa do Mundo e tentam aprimorar o entrosamento com objetivo de fazer mais um bom mundial.

Escalação

INGLATERRA (Treinador: Gareth Sothgate)

Pickford, Maguire, Mings, Davies, Walker, Bellingham, Rice, Shaw, Sterling, Grealish e Kane SUÍÇA (Treinador: Murat Yakin)

Kobel, Rodriguez, Akanji, Schar, Mbabu, Xhaka, Freuler, Vargas, Shaqiri, Okafor e Gavranovic

Ficha técnica

JOGO - Inglaterra x Suíça

DATA - Sábado, 26 de março de 2022

LOCAL - Wembley - Londres, ING

HORÁRIO - 14h30 (de Brasília)