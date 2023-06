Inglaterra x Macedônia do Norte: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inglaterra e Macedônia do Norte entram em campo nesta segunda-feira (19), às 15h45 de Brasília, no Estádio Old Trafford, em Manchester (ING), para disputar a quarta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

A Inglaterra ocupa atualmente a liderança, a primeira colocação na tabela de classificação. A seleção soma nove pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe nacional venceu a seleção de Malta por 4 a 0, jogando como visitante.

Já a Macedônia do Norte está na quarta posição do Grupo C. A seleção soma três pontos em três rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe nacional perdeu por 3 a 2 para a Ucrânia, jogando como mandante.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Kalvin Phillips, Declan Rice e Henderson; Saka (Phil Foden), Rashford e Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Velkovski e Alioski; Bardhi, Ademi e Elmas; Ashkovski, Trajkovski e Nestorovski. Técnico: Igor Angelovski.

INGLATERRA X MACEDÔNIA DO NORTE | FICHA TÉCNICA

Competição: quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 19/06/2023 (segunda-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: István Kovács (ROM)