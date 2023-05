Inglaterra x Itália: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inglaterra e Itália se enfrentam nesta quarta-feira, (31), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. A partida acontece no estádio Ciudad de la Plata, às 18 (de Brasília).

A Inglaterra garantiu a classificação para as oitavas após empatar sem gols com o Irã. Os ingleses finaliaram a fase de grupos na liderança do Grupo E com sete pontos feitos em três jogos.

A Itália, que estava no mesmo grupo que o Brasil, se classificou após vencer a República Dominicana por 3 a 0. A equipe finalizou a fase de grupos em 2º lugar com seis pontos em três jogos, atrás somente dos brasileiros.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV 2 e FIFA+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Beadle; Quansah, Edwards e Humphreys; Oyegoke, Devine, Simons e Samuels; H. Vale e Edozie; Delap. Técnico: Ian Foster

Itália: Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino e Giovane; M. Prati, G. Faticanti e C. Casadei; Baldanzi, S. Pafundi e Ambrosino. Técnico: Carmine Nunziata.

INGLATERRA X ITÁLIA | FICHA TÉCNICA

Data: 31/05/2023

Hora: 18h

Local: Estádio Ciudad de la Plata

Horário: Ramon Abatti