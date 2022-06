Inglaterra x Itália: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na última colocação do grupo A3 com um empate e uma derrota, a Inglaterra recebe neste sábado (11), às 15h45 (horário de Brasília), a Itália, que lidera a chave com 4 pontos. O clássico acontece no Estádio Molineux, em Wolverhampton (ING).

Com gol de Harry Kane no final da partida, a Inglaterra arrancou o empate, fora de casa, em 1 a 1 contra a Alemanha, na 2ª rodada da UEFA Nations League. Já a Itália venceu a Hungria por 2 a 1, com gols de Pellegrini e Barella.

Palpite para o jogo

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e no Star+.

Prováveis escalações

Inglaterra: Ramsdale; James, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Bellingham; Bowen, Mount, Grealish; Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Spinazzola; Locatelli, Tonali, Barella; Gnonto, Scamacca, Raspadori. Técnico: Roberto Mancini.

Ficha técnica | Inglaterra x Itália

Local: Estádio Molineux, em Wolverhampton (ING)

Data: 11/06/2022 (quinta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto árbitro: Tomasz Musial (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)