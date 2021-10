Inglaterra x Hungria pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Inglaterra e Hungria se enfrentam nesta terça-feira (12), às 15h45, no estádio Wembley, em Londres, Inglaterra, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar 2022. A partida do Grupo I é válida pela oitava rodada da competição classificatória.

Com Grealish, Kane e companhia, os ingleses lideram o grupo com 19 pontos e esperam ampliar a vantagem para Albânia, em segundo lugar. A visitante Hungria é a quarta colocada, com 10 pontos acumulados.

Palpites

Prováveis escalações

Inglaterra

Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Rice, Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Hungria

Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Nego, A. Nagy, Kleinheisler, Z. Nagy; Schon, Szoboszlai; Sallai. Técnico: Marco Rossi.

Ficha técnica

Inglaterra x Hungria - Eliminatórias

Data e horário: 12/10/2021, às 15h45 (de Brasília)

Local: Wembley, Londres (ING)

Onde assistir: Space e Estádio TNT Sports