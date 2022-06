Inglaterra x Hungria: confira horário, palpites e prováveis escalações

Inglaterra e Hungria se enfrentam em mais uma rodada da Liga das Nações da UEFA. O duelo será nesta terça-feira (14), às 15h45 (hora de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton. Equipes se enfrentam pela quarta rodada do Grupo 3.

Com quatro pontos, a Hungria busca a liderança do grupo, já que tem um a menos que a líder Itália. A equipe vem de derrota para os italianos e empate com a Alemanha. Peter Gulacsi será desfalque enquanto Schafer retorna.

Pela Inglaterra, que é lanterna com apenas dois pontos, a equipe não conta com Phil Foden. No entanto, terá Harry Kane. Os ingleses somam dois empates e uma derrota e buscam a primeira vitória na competição.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Pope; Walker, Stones, Guehi e Trippier; Bellingham, Ward-Prowse e Gallagher; Saka, Kane e Sterling. Técnico: Gareth Southgate

Hungria: Dibusz; Lang, Orban e At. Szalai; L. Nego, Schafer, A. Nagy e Z. Nagy; Sallai e Szoboszlai; Ad. Szalai. Técnico: Marco Rossi.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Hungria

Data e hora: 14/06, às 15h45

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)