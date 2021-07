Inglaterra x Dinamarca

A Eurocopa define mais um finalista nesta quarta-feira (7), com o duelo entre as seleções da Inglaterra e Dinamarca. A partida ocorre às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em solo inglês, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A equipe nacional que avançar terá pela frente a Itália. Os comandados de Roberto Mancini chegaram na finalíssima ao superar a Espanha nas penalidades após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e o SporTV, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

A provável escalação da Inglaterra é: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

Técnico: Gareth Southgate.

A provável escalação da Dinamarca é: Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite. Técnico: Hjulmand. Estratégias

Em busca do primeiro título da história na Eurocopa, a Inglaterra tenta derrubar um outro tabu: chegar de forma inédita na final. Com pressão por atuar dentro de casa, o técnico Gareth Southgate ressaltou que o ambiente é motivador para os ingleses.

"Tivemos expectativa durante todo o torneio e lidamos com isso muito bem. Mas nunca estivemos em uma final, então a pressão é o que você escolhe que seja, na verdade. É uma coisa motivadora, é um desafio para nós", afirmou.

A Dinamarca surge como a grande surpresa da competição, principalmente após perder o meia Christian Eriksen, que sofreu um mal súbito em campo e foi cortado da seleção. O treinador Hjulmand não escondeu o favorisitmo do rival.

"Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito forte. Acompanho o trabalho da seleção inglesa há algum tempo e vejo as mudanças que eles fizeram, a estratégia por trás da forma de trabalho de Gareth Southgate em relação à nação, esperança, jovens jogadores e desenvolvimento de talentos. Estou muito impressionado", apontou.

Inglaterra x Dinamarca

Estádio: Wembley, na Inglaterra.

Horário: 16h (de Brasília) desta quarta-feira (7).

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

VAR: Pol van Boekel (HOL).

