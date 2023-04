Inglaterra x Brasil: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Inglaterra e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira, (6), em jogo válido pela decisão da Finalíssima Feminina. A partida acontece no estádio Wembley, em Londres, às 15h45 (horário de Brasília).

No histórico de confronto entre as equipes, as duas seleções já se enfrentaram três vezes e a Inglaterra leva a melhor, vencendo duas partidas e o Brasil apenas uma. Visando a Copa do Mundo, que se aproxima, as campeãs da Euro e as campeãs da Copa América entram em campo em busca do título da primeira edição da competição.

Todos os ingressos para o jogo foram vendidos, portanto, casa cheia na decisão da Finalíssima Feminina.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SBT e da ESPN.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra: Mary Earps; Lucy Bronze (Jess Carter), Leah Williamson, Millie Bright e Alex Greenwood; Keira Walsh, Lauren James e Ella Toone; Georgia Stanway, Chloe Kelly e Alessia Russo. Técnica: Sarina Wiegman.

Brasil: Letícia; Bruninha, Lauren, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin (Angelina); Nycole, Adriana, Geyse e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

INGLATERRA X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Data: 06/04/2023

Horário: 15h45

Local: Wembley Stadium

Árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)